ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor
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ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'de Donald Trump tarafından askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımların yeniden başlaması için ilk adımları atıyor.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre ile çalışarak ABD'nin Filistin halkına yönelik ekonomik kalkınma ve insani yardımlarını yeniden başlatmayı planladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

DESTEKLERİ KALEM KALEM SAYDI

Bakan Blinken, başlatılacak bu yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) programları için 150 milyon dolarlık desteklerin de dahil olduğuna dikkati çekti.

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor
Antony Blinken

HASTANE AĞI'NA DA YARDIM YAPILACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltmak üzere Filistin'deki orta ve küçük ölçekli girişimciler için de bazı yardımların olacağını ifade eden Blinken, bu yardımların bir kısmının da Doğu Kudüs Hastane Ağı'na yapılacağını kaydetti.

Bu fonun geçen ay açıklanan 15 milyon dolarlık Kovid-19 yardımına ek olacağına işaret eden Blinken, ABD'nin UNRWA hizmetlerine yönelik yardımlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"ABD, UNRWA'nın Lübnan, Ürdün, Suriye, Batı Şeria ve Gazze de olmak üzere 5 operasyon alanına umut ve istikrar getirmek üzere 500 bin kız ve erkek çocuğun eğitimi dahil UNRWA hizmetlerine desteğini de yeniden başlatacaktır. UNRWA'ya verilecek fon aynı zamanda sağlık, ilaç ve tıbbi malzeme ile Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakit ve gıda yardımları gibi kritik Kovid-19 yardımlarını da içerecektir."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ATIF YAPTI

ABD'nin Filistin halkına sağladığı yardımların ülke menfaatlerine uygun olduğuna işaret eden Blinken, bu yardımların Filistin'de ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını, bölgede güvenlik koordinasyonu ve istikrar oluşturacağını kaydetti.

Ülkesinin iki devletli çözüm için bölgede hem İsraillilere hem de Filistinlilere destek vermeye kararlı olduğunu belirten Blinken, "ABD, diğer bağışçılara da İsrailliler ile Filistinlilere aynı şekilde istikrar ve refah sağlama hedefine hizmet eden faaliyet ve programlara destek verme konusunda teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

TRUMP MALİ YARDIMLAR KOZ OLARAK KULLANILMIŞTI

Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne yönelik hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği plana, İsrail'in lehine olması sebebiyle karşı çıkan Filistin yönetimine diz çöktürmek için mali yardımları koz olarak kullanıyordu.

2018'DE ASKIYA ALINMIŞTI

Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü 'tekrar gözden geçirmek üzere' askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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