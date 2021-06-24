ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar 6 Ocak Kongre baskınını araştırmak için komite kuruyor
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ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar 6 Ocak Kongre baskınını araştırmak için komite kuruyor

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar 6 Ocak Kongre baskınını araştırmak için komite kuruyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskının soruşturulması için Demokrat vekillerden oluşan bir komite kuracaklarını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskının soruşturulması için Demokrat vekillerden oluşan bir komite kuracaklarını duyurdu.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, halihazırda ABD Temsilciler Meclisinde 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin yürütülen soruşturmaların tek bir elden devam ettirilmesi için bir komite kuracaklarını açıkladı.

Daha önce 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan bir komite benzeri oluşum kurma tekliflerinin Cumhuriyetçiler tarafından reddedildiğini anımsatan Pelosi, yeni kurulacak komitede sadece Demokrat vekillerin olacağını kaydetti.

Cumhuriyetçiler ise 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili soruşturmayı halihazırda Adalet Bakanlığının yürüttüğüne işaret ederek, Temsilciler Meclisi nezdinde kurulan bir komitenin "konu dışı" olacağını belirtiyor ve komitenin kurulmasına karşı çıkıyor.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubat ayında Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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