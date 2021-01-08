ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor
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ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor

08.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:23
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Trump'ın görevden alınması için bir kez daha çağrıda bulunarak, Pazartesi günü Trump'a karşı azil metni sunacaklarını açıkladı. Metinde Trump'a yönelik, "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ve "Georgia'da seçimi kendi lehine çevirmek baskı yapmak" suçlamaları yer alıyor.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Pazartesi günü Trump'ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıkladı.

2 SUÇTAN YARGILANACAK

Demokrat temsilciler David Cicilline, Ted Lieu ve Jamie Raskin tarafından Trump'a karşı sunulacak azil metninde, "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ve ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden'ın kazandığı eyaletlerden Georgia'da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy "bulmasını" istemesi suçlamaları yer alıyor.

Azil metninde ayrıca, "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği" ifadeleri bulunuyor.

TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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