ABD: Taliban'a karşı savaşan Afgan güçlere hava desteğini sürdüreceğiz
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ABD: Taliban'a karşı savaşan Afgan güçlere hava desteğini sürdüreceğiz

ABD: Taliban'a karşı savaşan Afgan güçlere hava desteğini sürdüreceğiz
BBC - Haberler | Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Taliban güçlerine karşı savaşan orduya hava desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Taliban güçlerine karşı savaşan orduya hava desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.

McKenzie, Kabil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, son günlerde Afgan güçlerine destek vermek amacıyla daha yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve Taliban'ın saldırılarını devam ettirmesi halinde bu yoğun desteği sürdürmeye hazırız" dedi.

McKenzie, ABD'nin 20 yıllık işgalin ardından askerlerini çekmeye başladığı bir dönemde Afgan hükümetinin de zor günler geçirdiğini kabul etti ancak Taliban'ın ülkenin genelinde bir zafer kazanmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

McKenzie, "Taliban, yürüttükleri kampanyada kaçınılmaz bir sona doğru gidildiği izlenimi yaratmaya çalışıyor. Ancak bu doğru değil. Taliban'ın zaferi kaçınılmaz değil" diye konuştu.

ABD, Afganistan'da bulunan askerlerinin çekilmesini 11 Eylül'e kadar tamamlamayı amaçlıyor.

Taliban da çekilme sürecinin başlamasıyla birlikte son aylarda ülke genelinde saldırılarını artırmış durumda.

Son dönemde ülkenin ikinci büyük kenti olan Kandahar'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'ın ABD'nin asker çekmeyi tamamlamasının ardından başkent Kabil'e yönelmesinden endişe ediliyor.

Taliban, son aylardaki saldırılarıyla çok sayıda yerleşim yerini ve ülkenin sınır geçişlerinin bir bölümünü kontrolüne geçirdi.

Taliban, Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran ile olan sınırının büyük bölümleri de dahil olmak üzere yüzde 90'ını kontrol altına aldığını iddia ediyor. Ancak Afgan hükümeti, Taliban'ın bu iddiasını reddediyor.

BBC
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