ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor"
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ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor"

Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu.

03.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:27
ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey:

Boynuyoğun Geçici Barınma Kampı

ABD Özel Temsilcisi ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın basın açıklamaları HATAY - ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında incelemelerde bulundu. Jeffery ve Craft, Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında yaptıkları incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor"
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