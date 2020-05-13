Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
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Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA eski Direktörü John Brennan'ın, 22 ay süren soruşturmada Rusya'nın Trump'ı değil Hillary Clinton'ın seçimleri kazanması için müdahalede bulunduğu ancak bu bilginin gizlendiğini iddia etti.

Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
13.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:01

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanmasını istediği için müdahale ettiğine ilişkin yürütülen ve geçen yıl kapanan Rusya Soruşturması, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki ilişkili davanın düşürülmesi ile bir kez daha gündeme geldi.

Trump, bu soruşturmanın Demokratlar'ın bir "tezgahı" ve "cadı avı" olduğunu, ellerinde herhangi bir delil olmadığını iddia ederken, Fox News'ten yeni bir iddia ortaya atıldı. Fox News'in haberine göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü vekaleten yürüten Richard Grenell, Rusya Soruşturması ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

RUSYA, HİLLARY CLİNTON'UN LEHİNE SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ

Söz konusu bilginin, Obama döneminin CIA Başkanı John Brennan'ın aslında Rusya'nın Trump'ın değil de Hillary Clinton'ın lehine seçimlere müdahale ettiğine dair bir bilgisi olduğunu ancak bu bilgiyi örtbas ettiğini ortaya serdiği vurgulandı.

Haberde, o dönem Trump'ın seçimleri kazanacağına çok ihtimal verilmediği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekibinin, Clinton'ın şansının daha yüksek olduğunu düşündüğü vurgulandı.

Ayrıca, haberde son dönemde ortaya çıkan belgelerde Rusya'nın Trump ile bir iş birliği yaptığına dair Obama yönetiminin elinde yeterli delil olmadığının ve Rusya'nın tam tersine Clinton'ı desteklediğine dair bilgiler olduğunun görüldüğü vurgulandı.

ABD seçimleriyle ilgili ezber bozan iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
John Brennan

RUSYA SORUŞTURMASI 22 AY SÜRMÜŞTÜ

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren Rusya Soruşturmasının raporunu 22 Mart 2019'da Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti. 29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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