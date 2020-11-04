ABD seçimlerinden son dakika haberler: Başkan adayı Joe Biden öyle bir gaf yaptı ki... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Dünyanın kilitlendiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'nden son dakika haberleri art arda geliyor. Joe Biden ve Donald Trump tarafından açıklamalar peş peşe gelirken başkan adaylarının attığı her adım da yakından takip ediliyor. Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçim gününün son durağında Philadelphia'ya gitti.

ABD Başkanlık Seçimleri'nden son dakika haberleri... Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan haberde. Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı, ABD'den Türkiye'ye kadar birçok coğrafya ve ülkeden takip ediliyor. Taraflar, ABD Başkanlık Seçimi sonuçları hakkında açıklama yaparken kendilerinin seçimi üstün götürdüğünü belirtiyor. ABD'nin son dönemdeki en önemli seçimi olarak gösterilen yarışta, başkan adaylarının her hareketi de yakından takip ediliyor.

ABD BAŞKAN ADAYI JOE BIDEN ÖYLE BİR GAFA İMZA ATTI Kİ...

Milliyet'in haberine göre demokrat başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük bir gafa imza attı. Kendisini takip eden kameraların önünde saniye saniye kaydedilen o anlar, dünya medyası tarafından da son dakika olarak duyuruldu.

İşte, o anlar ve Joe Biden'ın söylediği sözler...

Milliyet'te yer alan habere göre, 77 yaşındaki Joe Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.

Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.

Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını düzeltmeye yeltendi.

Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.

ABD merkezli televizyon kanalı CNN International, Biden'ın peş peşe gelen gaflarını canlı olarak ekranlara getirdi.

ABD merkezli televizyon kanalı CNN International, Biden'ın peş peşe gelen gaflarını canlı olarak ekranlara getirdi.

Donald Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." demişti.

Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulunmuştu.