ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

23.10.2019 13:53

Bağdat'taki Irak Savunma Bakanlığı binası

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gelişi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari tarafından karşılanması

Resmi karşılama töreni

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yetkililerle selamlaşması ve tokalaşması

Şammari ile Esper'in görüşmesi

Şammari-Esper'in Savunma Bakanlığı binasındaki bir fotoğraf köşesini ziyaret etmesi Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.

Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA