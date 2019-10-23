ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

Bağdat'taki Irak Savunma Bakanlığı binası ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gelişi ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari tarafından karşılanması Resmi karşılama töreni ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yetkililerle selamlaşması ve tokalaşması Şammari ile...

23.10.2019 13:53

Bağdat'taki Irak Savunma Bakanlığı binası

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gelişi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari tarafından karşılanması

Resmi karşılama töreni

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yetkililerle selamlaşması ve tokalaşması

Şammari ile Esper'in görüşmesi

Şammari-Esper'in Savunma Bakanlığı binasındaki bir fotoğraf köşesini ziyaret etmesi Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.

Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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