ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret
Bağdat'taki Irak Savunma Bakanlığı binası ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gelişi ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari tarafından karşılanması Resmi karşılama töreni ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yetkililerle selamlaşması ve tokalaşması Şammari ile...
Bağdat'taki Irak Savunma Bakanlığı binası
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gelişi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari tarafından karşılanması
Resmi karşılama töreni
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yetkililerle selamlaşması ve tokalaşması
Şammari ile Esper'in görüşmesi
Şammari-Esper'in Savunma Bakanlığı binasındaki bir fotoğraf köşesini ziyaret etmesi Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.
Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.
Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.