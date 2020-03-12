ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti.

Tüm seçeneklerin masada olduğunu duyuran ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının İran destekli Haşdi Şabi örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com