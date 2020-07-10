ABD Savunma Bakanı Esper'den, Rusya-Taliban iddialarına ilişkin açıklama
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ABD Savunma Bakanı Esper'den, Rusya-Taliban iddialarına ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Rusya'nın, Afganistan'da ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a ödül verdiği' iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Esper'den, Rusya-Taliban iddialarına ilişkin açıklama
10.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:46

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Rusya'nın, Afganistan'da ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a ödül verdiği' iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Esper, böyle bir 'rapor' aldığını, ancak 'istihbarat' değeri olan bir bilgi gelmediğini ve gelen raporlarda 'ödül' ifadesinin yer almadığını söyledi.

Geçen haftalarda New York Times'ın ortaya attığı iddia, Rusya ve ABD arasında iplerin gerilmesine neden oldu. İddiaya göre Rusya, Afganistan'da ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a ödül verdi. Söz konusu iddia, hem Rusya tarafından hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, New York Times'ın haberi için, "Yine Times yalanlarından birisi" değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra da "Bana kimse böyle bir şeyden söz etmedi" diyerek New York Times'ı yalanladı.

ABD SAVUNMA BAKANI ESPER'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMAABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Taliban iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Esper kendisine gelen bazı raporlarda, 'Rusya'nın Taliban'a ödemeler yaptığını' ancak bu ödemelerin ABD askerlerinin öldürülmesi için olup olmadığına dair 'somut bir istihbarat' almadığını aktardı. ABD medyasından CNN International ise Esper'in bu açıklamasını, "Esper, bir tehdidi kabul etmek ve potansiyel olarak Başkan Trump ile çatışmak arasında hassas bir çizgide yürüyor" şeklinde değerlendirdi.BUNU DERİNLEMESİNE İNCLEYECEĞİZEsper'in ardından söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Bunun derinine ineceğiz ve derinlemesine inceleyeceğiz" dedi. Milley, Rusya'nın Taliban'a desteğinin yıllardır bilinen bir şey olduğunu ancak Esper'in ifadesini destekleyerek, ABD askerlerine yönelik saldırılarla bu desteğin bir ilişkisi olup olmadığına dair net istihbaratın olmadığını ekledi. Milley, "Bunun doğru olup olmadığını öğreneceğiz ve eğer doğruysa buna yönelik adımları atacağız" ifadelerini kullandı.ESPER VE TRUMP AÇIKLAMALARINDA ÇELİŞKİLER

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Mark Esper'in aynı konularda farklı birbirlerine ters açıklamalar yaptıkları görüldü. ABD Başkanı Trump, Rusya-Taliban iddialarını net bir şekilde yalanlarken; Mark Esper, Rusya-Taliban ilişkisine dair raporların geldiğini, ancak ABD askerlerine yönelik saldırılara dair somut bir istihbaratın olmadığını söyledi. Ayrıca, ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd için başlayan protestolarda, Trump ile Esper'in açıklamaları ters düşmüştü. Trump, ordunun protestolara müdahale etmesi gerektiğini savunurken; Esper, ordunun buna müdahalesinin yanlış olduğunu, bu tarz durumlar için Ulusal Muhafızların görev yapması gerektiğini vurgulamıştı.


Kaynak: DHA

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