ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
08.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:01
Cemil ÖZDEMİR/ ABD Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', İstanbul boğazından geçti.
Cemil ÖZDEMİR/ ABD Donanması'na ait 203 borda numaralı savaş gemisi 'USNS Laramie', İstanbul boğazından geçti.
Savaş gemisi 'USNS Laramie', saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açılan gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botu eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemil Özdemir