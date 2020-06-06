ABD protestolarına elektrikli testere damgası Amerika'da Texas'ta polsi tarafından öldürülen siyahi George Floyd ölümünde nsonra yapılan gösterilerde, bir esnaf elinde elektrikli testere ile göstericlerin üzerine doğru yürüyüp kendilerini kesmekle tehdit edip edip eve gidin diye bağırdı.

görüntülerin internet üzerinden yayınlanmasından sonra kendisi de siyahi oaln adam polis tarafından gözlatına alındı.

Elinde elektrikli testere ile protestoculara doğru yğyğren adam, eve gidin, ve Antifa grubuna ağır hakaretlerde bulundu. Bir süre sonra protestocular dağıldı. Görüntünün yayınlanmasından sonra ismi açıklanmayan adam polsi tarafından gözlatıan alındı. Yetkililer sadece soruşturmanın devam ettiği adamın kimliği ve şu anda nerede tutulduğu hakkında bilgi vermediler.