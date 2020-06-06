ABD protestolarına elektrikli testere damgası
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ABD protestolarına elektrikli testere damgası

Amerika'da Texas'ta polsi tarafından öldürülen siyahi George Floyd ölümünde nsonra yapılan gösterilerde, bir esnaf elinde elektrikli testere ile göstericlerin üzerine doğru yürüyüp kendilerini kesmekle tehdit edip edip eve gidin diye bağırdı.

ABD protestolarına elektrikli testere damgası
06.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:07

görüntülerin internet üzerinden yayınlanmasından sonra kendisi de siyahi oaln adam polis tarafından gözlatına alındı.

Elinde elektrikli testere ile protestoculara doğru yğyğren adam, eve gidin, ve Antifa grubuna ağır hakaretlerde bulundu. Bir süre sonra protestocular dağıldı. Görüntünün yayınlanmasından sonra ismi açıklanmayan adam polsi tarafından gözlatıan alındı. Yetkililer sadece soruşturmanın devam ettiği adamın kimliği ve şu anda nerede tutulduğu hakkında bilgi vermediler.

ABD protestolarına elektrikli testere damgası
ABD protestolarına elektrikli testere damgası
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