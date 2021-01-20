Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler
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Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler

20.01.2021 00:02 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:13

ABD'de geçtiğimiz günlerde Jordan Crawford isimli kişi silah taşıdığı sanılarak polis memurları tarafından kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Büyük yankı uyandıran olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Crawford'ın 5'ten geriye doğru saymasının ardından kurşuna dizildiği görülüyor.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix Şehri Polis Departmanı (PPD) tarafından, Arizona eyaletinde 28 Aralık'ta 5 polis memuru tarafından öldürülen Jordan Crawford'un vurulma anına ait görüntüler yayınlandı. Polis memurlarının silah taşıdığı zannedilen Jordan Crawford'u defalarca vurarak öldürdüğü anlar görüntülere yansıdı.

ELİNİ BELİNE YAKIN BİR YERDE TUTUYORDU

Geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta bir kadının, eski erkek arkadaşının evinin önünde kendisini tehdit etmesi üzerine polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen PPD memurları sağ elini beline yakın bir yerde tutarak silahlı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Crawford ile karşılaşmıştı.

"SENİ ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUZ"

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, "Arkanda ne var dostum?" diyen polis memuruna Crawford, "Bu bir silah. Görmek ister misin?" diye cevap verdi. Crawford, daha sonra polisin dur ve ellerini kaldır emirlerini görmezden geldi. Bu sırada bir memurun, "Jordan, seni öldürmek istemiyoruz. Hemen dur kardeşim. Dur" diye bağırması duyuldu.

"BU GECE BİRİNİZ ÖLECEK"

Crawford ise memurlara, "Tamam, bu gece biriniz ölecek? Kimin öleceğine sen karar ver" diye cevap vererek, 5'ten geriye saymaya başladı. Crawford, geri sayımı bitmesinin ardından elinde olduğunu söylediği silahı çıkarmış gibi yaptı. O anlarda 5 polis memuru aynı anda Crawford'a ateş etti.

OLAY YERİNDE HERHANGİ BİR SİLAH BULUNMADI

Olayın ardından polis müfettişlerine tarafından yürütülen soruşturmada, olay yerinde herhangi bir silah bulunamadığı ifade edilmişti. PPD tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, "Memurlar tehdide tepki gösterdi. Memurlar, zanlıyı görev silahlarını kullanarak öldürdü" denildi.

Crawford'ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Soruşturmanın devam ettiği olayda, polis memurlarının ise hiçbirinin yaralanmadığı belirtildi.

Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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