ABD polisi, marketten tornavida çalan engelli adamı tekerlekli sandalyesinde 9 el ateş ederek öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nden engelli bir adamın polis tarafından öldürülmesi büyük tepkilere neden oldu. Polis, alet çantası hırsızlığından suçladığı 61 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yaşanan olayın kamera kayıtları şehir polisi tarafından yayınlandı. Ryan Remington isimli polis memuru ve bir Walmart zincir market çalışanı, görüntülerde Richard Lee Richards isimli adamı durdurmaya çalışıyor.

"BENİ VURMAN GEREKİYOR"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti. Walmart çalışanı, o anlarda Richards'ın polise, "Eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan, beni vurman gerekiyor" dediğini aktardı.

9 EL ATEŞ ETTİ

Polisin üzerinde yer alan kameranın kaydı, Richards'ın yakındaki bir marketin girişine doğru ilerlediğini gösteriyor. Ryan Remington ve bir başka polis memuru, Richards'ı "markete girmeme" çağrısı yapıyor. O sırada Remington, tekerlekli sandalyedeki adama dokuz el ateş ediyor ve Richards yere düşüyor. Ardından da elleri kelepçeleniyor.

DETAYLAR SAKLANIYOR İDDİASI

Tucson Polis Müdürü Chris Magnus, "Remington'ın ölüme yol açan güç kullanımı, kurumun politikasına ve verdiğimiz eğitimlere açıkça aykırıydı" dedi. Tucson Belediye Başkanı Regina Romero da polis memurunun hareketinin "savunulmaz ve ölçüsüz" olduğunu söyledi. Polis memuru Remington'ın avukatı ise müvekkilinin silah kullanımına uyduğunu savundu. BBC'ye konuşan avukat, yetkililerin basın toplantılarında "birçok önemli detayın saklandığını" öne sürdü.

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