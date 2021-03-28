ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü

ABD'de Oklahoma Cezaevinde kötü koşulları protesto etmek için bir gardiyanı rehin alan mahkum, polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'de Oklahoma Cezaevinde kötü koşulları protesto etmek için bir gardiyanı rehin alan mahkum, polis tarafından vurularak öldürüldü. Mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevi önünde protesto başladı.

ABD'deki Oklahoma Cezaevinde, kötü koşulları protesto etmek isteyen mahkum bir gardiyanı rehin aldı. Mahkum, su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ve tuvaletlerin tıkandığını ifade ederek durumun düzeltilmesini istedi. Cezaevine giren polis, mahkumun gardiyanın boynuna bir nesne yaklaştırmasının ardından ateş açtı. Mahkum, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevi önünde toplanan protestocular, polisin olaya müdahale şekline tepki gösterdi. Hafif yaralanan gardiyanın ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlaç vermeye gelen gardiyanı rehin aldı

Polis tarafından yapılan açıklamada, rehin olayı cezaevinin 10'uncu katında meydana geldi. İsyan çıkaran mahkum, kendisine ilaç vermeye gelen gardiyanı rehin alarak diğer 37 mahkumun kaldığı koğuşun anahtarlarına el koydu.

Olayın ardından basına açıklama yapan Oklahoma İlçe Şerifi Tommie Johnson, binaya girdikten sonra olayı kontrol altına almaya çalıştıklarını, ancak gardiyanın tehlike altında olduğunu düşünerek mahkumu vurduklarını söyledi.

Oklahoma Cezaevi'nin yöneticisi Greg Williams ise, idari birimlerin koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Williams, "Bu koşulları sürekli yönetiyoruz. Gelip bunu çözmemize yardımcı olan anlaşmalı olduğumuz kurumlar var. Yani bu sürekli olan bir şey değil" dedi. - OKLAHOMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı