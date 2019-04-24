Abd, Ortadoğu Barış Planını Haziran Ayında Açıklayacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray'da kıdemli danışmanı Jared Kushner, Trump'ın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını haziran ayında, Ramazan Bayramı'ndan sonra açıklayacağını söyledi.

Kushner, New York'ta Time dergisinin düzenlediği "Time100" etkinliğinde yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış planının normal şartlarda 2019'un başında sunulacağını ancak İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle