ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi - Haberler
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ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, dün geldikleri kentte kebap yedi.

ANKARA (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, dün geldikleri kentte kebap yedi. Flake ve eşinin kebap yerken çekilen videosu, büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte dün Ankara'ya geldi. Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, Ankara'da kebap yedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan videoda, Jeff Flake ve eşi, Türkçe olarak kebabın çok lezzetli ve harika olduğunu söyledi.

Jeff Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayacak.

ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi

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