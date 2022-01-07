ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi - Haberler
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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'ya geldi.

ANKARA (İHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'ya geldi.

Büyükelçi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake'yi taşıyan THY'nin TK 2152 sayılı uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Flake, "Sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yeni Büyükelçi Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunun sunmasının ardından ise resmi olarak görevine başlayacak.

2013-2019 yılları arasında ABD Senatosunda Arizona eylaeti senatörü olarak görev yapan Jeff Flake'in büyükelçilik görevi, 26 Ekim'de ABD Senatosu'nda oybirliğiyle onaylanmıştı. - ANKARA

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Ankara'ya geldi

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