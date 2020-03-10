ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib'de yardım etmek için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Jeffrey ayrıca, Rusya ve Esed rejiminin ateşkesi bozması durumunda yaptırımla karşılık verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşen zirveden İdlib için ateşkes kararı çıkmıştı. Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat gereği, İdlib'de tüm askeri faaliyetler durdurulacak, M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek ve 15 Mart'ta Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak.

"TÜRKİYE'YE YARDIM ETMEK İÇİN TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Mutabakatın ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz, tüm seçenekler masada" dedi.

RUSYA VE ESED REJİMİNE YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz, tüm seçenekler masada" dedi. Jeffrey sözlerine "Rusya ve Suriye hükümeti eğer ateşkesi bozarsa ABD ve Avrupalı müttefikler yaptırımlara karşılığını verecek" diyerek devam etti.