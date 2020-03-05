ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti
-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL.
05.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:22
-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi
Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL
Kaynak: AA