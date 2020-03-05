ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL.

05.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:22
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti

-ABD'nin Özel Temsilcisi 'in İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçişi

Jeffrey'in terminalden ve pasaport kontrolünden görüntüleri ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'nın Münih kentine gitti - İSTANBUL

Kaynak: AA


Haber Videosu

: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti
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