ABD'nin seyahat yasağını kaldırmasıyla İngiltere'den aynı anda iki uçak kalktı - Haberler
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ABD'nin seyahat yasağını kaldırmasıyla İngiltere'den aynı anda iki uçak kalktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? ABD'nin Kovid-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'ndan iki aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı 'aynı anda' havalandı.

? ABD'nin Kovid-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'ndan iki aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı 'aynı anda' havalandı. Yapılan açıklamada yasağın bitişini kutlamak için senkronize kalkış yapıldığı ifade edildi.

İki rakip havayolları British Airways ve Virgin Atlantic, ABD'nin seyahat yasağını kaldırmasının ilk günü sebebiyle turist dolu uçağını aynı anda havalandırdı. İki uçuş, bu sabah New York'taki JFK Havalimanı'na gitmek üzere havaalanındaki paralel pistlerden kalktı.

İKİ UÇAK 'İKİ AŞIYI' VURGULAMAK İÇİN SENKRONİZE KALKTI

Senkronize uçuşun amacının, 'çift' aşılı turistlerin ABD'ye 20 ay sonra gitmesinin kutlanması olduğu vurgulandı. Heathrow Havalimanı'nın kulesini yöneten NATS tarafından o anların videosu paylaşıldı. NATS yaptığı açıklamada paralel kalkışın, büyük bir ekip işi olduğunu vurguladı.

ABD'nin seyahat yasağını kaldırmasıyla İngiltere'den aynı anda iki uçak kalktı

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