ABD'nin Philadelphia kentinde polisin bir siyahiyi öldürmesine yönelik protestolar sürüyor
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ABD'nin Philadelphia kentinde polisin bir siyahiyi öldürmesine yönelik protestolar sürüyor

28.10.2020 07:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 07:08
ABD'nin Philadelphia kentinde polisin bir siyahiyi öldürmesine yönelik protestolar sürüyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, dün iki polisin elinde bıçak bulunan bir siyahiyi 10 kurşun sıkarak öldürmesine yönelik protestolar ikini gününde de devam etti.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, dün iki polisin elinde bıçak bulunan bir siyahiyi 10 kurşun sıkarak öldürmesine yönelik protestolar ikini gününde de devam etti.

Philadelphia'nın batı bölgesinde dün yaşanan olayı protesto eden binlerce kişi, aynı bölgede akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede zaman zaman göstericilerle polis karşı karşıya gelirken çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, bölgedeki çok sayıda mağazanın yağmalandığı ve çok sayıda göstericinin yanı sıra 30 kadar polisin de yaralandığı kaydedildi.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, yaptığı yazılı açıklamayla, olayları kontrol altına alabilmek için Ulusal Muhafızları göreve çağırdığını ve muhafızların 24 saat içinde bölgeye ulaşacağını belirtti.

Dün bir ihbar üzerine olay yerine giden polisler, elinde bıçak olduğu ve polislerin üzerine yürüdüğü belirtilen 27 yaşında Walter Wallace adlı siyahi genci 10 el ateş ederek öldürmüştü.

Wallace'ın babası Walter Wallace Sr, olaydan sonra yerel gazeteye yaptığı açıklamada, oğlunun akli sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle ilaç kullandığını belirtmişti.

Baba Wallace, vücuduna 10 kurşun isabet eden oğlunun ikiz çocuk babası olduğunu belirterek "Niye şok tabancası kullanmadılar?" diye sormuştu.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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