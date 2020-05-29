ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor
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ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor

NEW ABD'nin Louisiana eyaletinde yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatırılanların yaklaşık yüzde 77'sinin siyahi olduğu belirlendi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor
29.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:31

NEW ABD'nin Louisiana eyaletinde yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatırılanların yaklaşık yüzde 77'sinin siyahi olduğu belirlendi.

New England Tıp Dergisinde yayımlanan, Louisiana merkezli Ochsner Sağlık Sisteminin incelendiği araştırmada, eyalet nüfusundaki oranları yüzde 31 olmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların 76,9'unun siyahilerden oluştuğu kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, siyahilerin, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 70,6'sını oluşturduğuna dikkati çekildi.

Mayıs ayı başında New York Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan benzer bir araştırmada da Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan kişilerin çoğunlukla şehirdeki gelir düzeyi düşük siyahi kesimden olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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