ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı piyasaları etkiledi: Dolar yeniden yükselişe geçti

20.09.2019 20:15

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.



Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle