ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı
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ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı

23.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:53

ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, Senato'dan onay aldıktan sonra Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) yemin ederek görevine başladı. Austin, ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olarak tarihe geçti.

ABD Senatosu'nda 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Lloyd Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı. Pentagon'da yemin eden Austin, gün içinde bakanlıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin brifing alacak.

Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapacak. Austin'e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu'da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek.

AUSTİN, İLK SİYAHİ SAVUNMA BAKANI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olarak tarihe geçti.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor.

Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.

ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı
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