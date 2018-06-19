ABD'nin Göçmen Çocukları Ailelerinden Zorla Ayırıp Tuttuğu Kamplar Büyük Tepki Çekti

ABD'de sınırı geçmiş yüzlerce çocuğun ailelerinden ayrılarak kamplarda tutulması, depreme yol açtı. Los Angeles Times, gözaltında tutulanların kaçmasını engellemek için tel örgüden yapılmış kafesler bulunduğunu bildiriyor. Merkezlerden yansıyan fotoğraflarda çocukların tek sıra yürütüldüğü ve yer yataklarında uyuduğu görülüyor.

"ABD TARİHİNİN EN UTANÇ VERİCİ SAHNELERİNDEN BİRİ"

First Lady Melanie Trump'ın 'nefret ettiğini' söylediği ayrım için bir yazı kaleme alan eski First Lady Laura Bush, "zalim, ahlak dışı ve kalp kırıcı olarak nitelediği uygulamanın II. Dünya Savaşı'ndaki esir kamplarını hatırlattığını belirterek, Amerikan tarihinin en utanç verici sahnelerinden birinin ortaya çıktığını söyledi.

"TOPLAMA KAMPLARI GİBİ"

Laura Bush'a göre, ortaya çıkan tablo Amerikan tarihinin en utanç verici sahneleri arasında ve II. Dünya Savaşı'nda kurulan esir kamplarını hatırlatıyor:

"Bu uygulama yüreğimi incitiyor. Hükümetimiz bu çocukları depolarda toplama, sınır kenti El Paso dışında çölde kurulan çadırlara yerleştirme işinden vazgeçmeli. Bu görüntüler, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon asıllı Amerikan vatandaşlarının toplandığı kampları akıllara getiriyor, ki o dönem, Amerikan tarihinin en utanç verici sayfalarından biriydi. Amerikan toplumu ahlaklı ve kapsayıcı olmakla övünen bir toplumdur. Dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketlere yardım göndeririz. Eğer gerçekten ahlaklı olduğumuzu düşünüyorsak o zaman aileleri çocuklarından ayırmaktan vazgeçmeliyiz."

FIRST LADY BİLE İSYAN ETTİ

Melanie Trump'ı bile isyan ettiren "Sınırda sıfır tolerans" adlı uygulamaya son olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden eleştiri geldi. BM, ailelerinden alınan 2 bin çocuğun durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

TEL ÖRGÜDEN KAFESLER VAR

Amerikan basını da sınırdan haberleri manşetten veriyor. Los Angeles Times, Texas-Meksika sınırında Orta Amerika'dan gelen kaçak göçmenlerin tutulduğu bir merkezde yaşananların ayrıntılarını ana sayfasına taşıdı.

Gazetenin haberi ellerini yüzüne kapayarak ağlayan Jessica'nın hikayesiyle başlıyor.

Merkezi ziyaret eden Los Angeles Times muhabiri, gözaltında tutulanların kaçmasını engellemek için tel örgüden yapılmış kafesler bulunduğunu bildiriyor.

Sınır Devriye Polisi ise, gazetecilerin Güney Teksas'taki bir sığınağı gezmesine izin verdi. Geniş ve karanlık tesisin, yalnız başına sınırı geçen çocuklar, yetişkinler ve çocuklu aileler için farklı bölümlere ayrıldığı görüldü.

Her kanattaki kafesler portatif tuvaletlerin kullanılabileceği ortak alanlara açılıyor.

Tesiste kalanların 200 kadarı yanında ebeveyni bulunmayan çocuklar. 500 kadarıysa aile bölmesinde kalan çocuk ve anne-babalar.

TRUMP VAZGEÇMİYOR

Trump yönetimi ise ülkeyi sarsan uygulamayı savunuyor. ABD Başkanı Twitter'dan "Avrupa'da göçmenlerle ilgili yaşananların burada da yaşanmasını istemeyiz" mesajını paylaştı.

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Kirstjen Nielsen, "Bu yönetim aileleri ayırma politikası yaratmadı. Değişen şu ki, kanunu çiğneyen insanları artık kanundan muaf saymıyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions ise, Fox News'te yaptığı açıklamada "Doğru olan şeyi yapıyoruz. O çocuklara özen gösteriyoruz. Onlar suistimal edilmiş değiller" dedi. Beyaz Saray atılan adımın arkasında dursa da Cumhuriyetçiler ikiye bölünmüş durumda.