ABD'nin Florida eyaletinde çift başlı yılan bulundu
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ABD'nin Florida eyaletinde çift başlı yılan bulundu

23.10.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:22
ABD'nin Florida eyaletinde çift başlı yılan bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde bir aile evin bahçesinde çift başlı yılan buldu.

ABD'nin Florida eyaletinde bir aile evin bahçesinde çift başlı yılan buldu. 

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Harbor bölgesinde bir aile evinin bahçesinde çift başlı yılan buldu. Yılanın, Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından gözlem ve bakıma alındığı belirtildi. FWC'den çift başlı yılana dair yaptığı açıklamada, yılanın  'bisefalik'  denen çift başlılık durumu olduğu ve bunun da iki monozigot ikizin embriyo gelişimi sırasında ayrılamaması sonucu olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Ayrıca, açıklamada "İki beyin beslenme veya yırtıcı hayvanlardan kaçma yeteneğini engelleyen farklı kararlar aldığı için, iki başlı yılanların vahşi doğada hayatta kalma olasılığı düşük" ifadelerine yer verildi.


ABD'nin Florida eyaletinde çift başlı yılan bulundu
ABD'nin Florida eyaletinde çift başlı yılan bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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