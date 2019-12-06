ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı
Haberler » Dünya » ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı - Haberler

ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi

06.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:58
ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı

'nin eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi.


Yerel yetkililer, Pensacola kentinde donanmaya ait üste yaşanan saldırının ardından üssün kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler