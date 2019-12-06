ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı
ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi
06.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:58
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi.
Yerel yetkililer, Pensacola kentinde donanmaya ait üste yaşanan saldırının ardından üssün kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com