ABD'nin Filistinlilere Başkent Önerisi Ortaya Çıktı! Köprüyle Mescid-i Aksa'ya Bağlanacak

Filistin'in önemli siyasi aktörlerinden İsmail Haniye, ABD'nin kendilerine getireceği başkent önerisini açıkladı.

AŞİRETLERLE GÖRÜŞTÜ

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, Gazze'de muhtarlar ve aşiret liderleri ile Filistin uzlaşı meselesindeki son gelişmeleri görüştü.



ABD EBU DEYS'İ BAŞKENT OLARAK ÖNEREBİLİR

Haniyye, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi ve buradan bir köprü ile Mescid-i Aksa'ya bağlanılması teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını bildirdi.

EBU DEYS NERESİ

Ebu Deys bölgesi Doğu Kudüs'te yer alıyor. Bölgede çoğunlukla Filistinli Müslüman Araplar yaşıyor. Mescid-i Aksa'ya 2,5 kilometre uzakta bulunanan bölge, İsrail yönetiminin inşa ettiği tarafından duvarlarla çevrili durumda.





