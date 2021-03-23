ABD'nin Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Ufo Açıklaması: "Dahası Var"
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ABD'nin Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Ufo Açıklaması: "Dahası Var"

23.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:04
ABD'nin Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Ufo Açıklaması:

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, Amerikan Fox News'a UFO'lar (tanımlanamayan uçan cisim) hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, Amerikan Fox News'a UFO'lar (tanımlanamayan uçan cisim) hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

ABD'nin Eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ellerinde ses hızında manevralar yapabilen UFO'lara dair kanıtlar olduğunu öne sürdü.

Ratcliffe, "Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazlası var" dedi.

PENTAGON YAYINLAMIŞTI

Ratcliffe, "Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla gözlemler söz konusu oldu" dedi. Burada deniz ve hava kuvvetleri pilotları ya da uyduların çektiği görüntülerden söz ettiğini söyleyen Ratcliffe, "Teknolojimiz yeterli olmadığı için hareketlerin taklit edilmesi ya da ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat etmek zor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon) geçen yılın nisan ayında üç adet UFO hareketliliğinin olduğu video görüntüsünü yayınlamıştı.

Pentagon'un, Ratcliffe'in belirttiği UFO gözlemleri ile ilgili daha fazla bilgiyi önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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