ABD'nin Bağımsızlığının 241. Yıl Dönümü Resepsiyonu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John R. Bass, Türkiye'nin geçen yıl 15 Temmuz'da korkunç bir olay yaşadığını belirterek, "Türk halkı demokrasiye sahip çıkmak için darbecilere karşı büyük bir mücadele verdi. Kayıplarınız için başınız sağ olsun." dedi.



Bass ve eşi Holly Holzer Bass ile İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve eşi Nicholas Haris, ABD'nin bağımsızlığının 241. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.



Resepsiyon ABD ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Konuşmasına Türkçe "hoş geldiniz" diyerek başlayan Başkonsolos Davis, "Burada sizlerle ABD'nin 241. bağımsızlık yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah birlikte olmaya ve işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Türkiye ve ADB'nin ilişkileri çok eskiye dayanıyor ve dostane bir ilişkimiz söz konusu." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Bass da konuşmasına konukları Türkçe selamlayarak başladı. Bass, Türkiye'nin geçen yıl 15 Temmuz'da korkunç bir olay yaşadığını belirterek, "Türk halkı demokrasiye sahip çıkmak için darbecilere karşı büyük bir mücadele verdi. Kayıplarınız için başınız sağ olsun. Geçen yıl bu acı olayda hayatını kaybedenler için gerek ABD gerekse Türkiye'nin tüm dostları çok üzüldü. İnsanlar birlikte çalışırsa yeni imkanlar yaratabilirler. O yüzden el ele verelim birlikte çalışalım. Birlikte çalışmayı iple çekiyoruz. Bu anlamlı günde bize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Geceye, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, dini cemaatlerin liderleri, akademisyenler, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.