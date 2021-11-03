ABD'LİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRME GİRİŞİMİ: 17 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ - Haberler
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ABD'LİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRME GİRİŞİMİ: 17 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'LİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRME GİRİŞİMİ: 17 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ

FATİH Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişinin, adli kontrol şartıyla serbest...

FATİH Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. ABD donanmasına ait gemide görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişimi nedeniyle gözaltına alınan TGB üyesi 17 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin tümünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı konulması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


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