ABD'li yolcunun bavulundan 'hatıra' roketatar çıktı
ABD Baltimore Uluslararası Marshall Havaalanı'nda bir yolcunun bavulundan roketatar çıkması paniğe sebep oldu. Ulaşım Güvenliği Kurumu (TSA) tarafından tespit edilen roketatar sebebiyle polis anında harekete geçerken, bavulun sahibi kısa süreliğine gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore Uluslararası Marshall Havaalanı'nda bir yolcunun bavulundan roketatar çıkması paniğe sebep oldu.
Ulaşım Güvenliği Kurumu (TSA) tarafından tespit edilen roketatar sebebiyle polis anında harekete geçerken, bavulun sahibi kısa süreliğine gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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