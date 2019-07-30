ABD'li yolcunun bavulundan 'hatıra' roketatar çıktı

ABD'li yolcunun bavulundan 'hatıra' roketatar çıktı

ABD Baltimore Uluslararası Marshall Havaalanı'nda bir yolcunun bavulundan roketatar çıkması paniğe sebep oldu. Ulaşım Güvenliği Kurumu (TSA) tarafından tespit edilen roketatar sebebiyle polis anında harekete geçerken, bavulun sahibi kısa süreliğine gözaltına alındı.

ABD'li yolcunun bavulundan 'hatıra' roketatar çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore Uluslararası Marshall Havaalanı'nda bir yolcunun bavulundan roketatar çıkması paniğe sebep oldu.

Ulaşım Güvenliği Kurumu (TSA) tarafından tespit edilen roketatar sebebiyle polis anında harekete geçerken, bavulun sahibi kısa süreliğine gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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