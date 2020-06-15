ABD'li ünlü şarkıcı Beyoncé polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet istedi
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ABD'li ünlü şarkıcı Beyoncé polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet istedi

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısında bulundu.

ABD'li ünlü şarkıcı Beyoncé polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet istedi
15.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:46
Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı. Beyonce'un Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a hitaben yazdığı ve internet sitesinde yayımlanan mektubunda, 3 polisin yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

'KAYITSIZ KALINMASINA İZİN VERMEYİN'

Beyoncé, Taylor'ın ölümünün üzerinden 3 ay geçtiğini vurgulayarak, bu zamana kadar olayla ilgili 'cevaptan çok soru çıktığını' ve üç memurun hala görevde olduğunu hatırlattı. Breonna Taylor'ın ailesi ve Beyoncé de olaya karışan polislerin darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti. Olaya ilişkin Beyoncé, "Bu olayın da korkunç bir trajediden sonra yaşanan kayıtsızlık silsilelerinden biri olmasına izin vermeyin" dedi.

KENTUCKY BAŞSAVCILIĞI: YORUM YOK

Mektubun ellerine ulaştığını ancak soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Kentucky Başsavcılığı, "Mektubun farkındayız. Mektup Bayan Breonna Taylor'ın ölümü ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgili talepte bulunduğundan başka bir yorumumuz yok." İfadelerini kullandı. Taylor'ın ailesi, "Başkan Greg Fischer ve Başsavcı Daniel Cameron da dahil olmak üzere, soruşturma kisvesinin arkasına saklanmayıp doğru olanı yapmalarının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


- Kara

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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