ABD'li ünlü oyuncudan taciz itirafı

Ünlü oyuncu James Franco, geçmişte yönettiği bir oyunculuk okulundaki kadın öğrencileri taciz ettiği iddialarını 4 yıl sonra kabul etti.

ABD'li oyuncu James Franco'nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddiaların üzerinden geçen 4 yılın ardından taciz iddialarını kabul etti. The Jess Cagle Podcast yayınında konuşan Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi. O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki oyuncu, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi. O dönem sessiz kalması gerektiğini aktaran oyuncu, "Bana kızgın insanlar vardı. Onları dinlemem gerekiyordu" dedi.

ABD'de 4 yıl önce Los Angeles Times'a konuşan 5 kadın, derslerde ünlü oyuncunun "uygunsuz muamelesine" maruz kaldıklarını ifade etmişti. O dönem sessiz kalan oyuncu, hakkında açılan taciz davasında Temmuz ayıda 2.2 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti. - LOS ANGELES