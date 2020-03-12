ABD'li ünlü aktör Tom Hanks ve eşi virüse yakalandı
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ABD'li ünlü aktör Tom Hanks ve eşi virüse yakalandı

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks yaptığı açıklamada, eşi Rita Wilson ile birlikte yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını belirterek karantinaya alınacaklarını ifade etti.

12.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:26
ABD'li ünlü aktör Tom Hanks ve eşi virüse yakalandı

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks yaptığı açıklamada, eşi Rita Wilson ile birlikte yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını belirterek karantinaya alınacaklarını ifade etti.


ABD'li ünlü aktör Tom Hanks sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya'da eşi Rita Wilson ile birlikte yaptırdıkları test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 63 yaşındaki ünlü aktör Hanks, "Rita ve ben Avustralya'dayız. Soğuk algınlığı, vücut ağrıları gibi yorgunluklar hissettik ve Rita'nın bazı titremeleri vardı. 'Bize yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı' ifadelerini kullandı. Eşi Wilson ile beraber karantinaya alınacaklarını ifade eden Tom Hanks, gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini de bildirdi.


Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın Elvis Presley'in hayatının konu alacağı filmin çekimlerine hazırlanmak üzere Avustralya'da bulundukları belirtildi.


Washington'da olağanüstü hal ilan edildi


Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentte 6 yeni korona virüsü vak'asına daha rastlanıldığını belirterek bölgede artan vak'alar nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.


ABD'de virüsle mücadele tedbirleri genişletiliyor


Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Avrupa'dan ABD'ye yapılan tüm uçuşların 30 gün boyunca askıya alındığını ve yasağın 13 Mart Cuma günü başlayacağını açıkladı. Gençlerin virüsü kapsa bile iyileşmelerinin mümkün olduğunu belirten Trump, "Mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi uyarısında bulunuyoruz. Test yeteneğimizi arttırdık, ABD için virüs tehdidi az. Herkesin iyi hijyen tedbirleri alması gerekmekte, bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Hastaysanız, kendinizi iyi hissetmiyorsanız evden çıkmayın" dedi.


Partizanlığı bitirmeliyiz


Trump, "İşsizlik tarihi bir düşük seviyede bulunmakta. Bu finans krizi değildir, geçici bir durumdur. Bunu birlikte aşacağız. Virüs taşıyan insanlar için Kongre'den yardım talep edeceğim. Ekonomik krediler verilecek. Krediler düşük faizli olacak ve korona virüsün getirdiği ekonomik sorunlardan küçük işletmelerin etkilenmesini engelleyecek" şeklinde konuştu. Gereken adımları atmaktan hiçbir şekilde korkmayacağını belirten ABD Başkanı Trump, "Amerikalıların hayatlarını korumak için her adımı atacağız. Bu siyasi bir kriz değil. Partizanlığı bitirmeli, birlik olarak bu virüsle mücadele etmeliyiz. Sevgiyle, dostlukla, dayanışmayla zorluktan çıkmayı başaracağız" diye konuştu.


Öte yandan ABD'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölü sayısının ise 37'ye yükseldiği açıklandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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