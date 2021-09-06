ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz

ABD ordusu Afganistan'daki 20 yıllık varlığını, Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesi ile sonlandırmıştı. Bu gelişmenin üzerinden bir hafta geçmişken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz. Başka şansımız yok." dedi.

Geçtiğimiz hafta son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sona erdi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD ordusunun yakın gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

"BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyleyip "Başka şansımız yok, Afganistan'a da geri döneceğiz" dedi.

"TERÖRİSTLER BURAYI GÜVELİ BİR SIĞINAK HALİNE GETİREBİLİR"

Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, "Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir" dedi

Daha önce de ABD Başkanı Biden'ın tarihi çekilme fiyaskosuyla ilgili görevden alınması çağrısında bulunan Graham "Başka bir 9/11 şansı tavan yaptı" demişti.