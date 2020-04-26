ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddialarına ilişkin, "Böyle iddiaların sürmesine izin vermezsin, bu yüzden ölmediyse şaşırırım" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin birkaç gündür süren iddialarla ilgili konuştu. Bir kaynaktan doğrudan bilgi almadığını söyleyen Graham, Kim-Jong'un ölmesi durumunda şaşıracağını dile getirdi.

"ŞAŞIRIRIM"

Graham "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ama ölmediyse ya da bitkisel hayat gibi bir durumda değilse şaşırırım çünkü böyle iddiaların uzun süre devam etmesine izin verilmez" dedi.

Graham, Kuzey Kore'den eninde sonunda bir açıklama geleceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham

ÇİN HEYET GÖNDERDİ

Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Çin'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.