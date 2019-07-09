ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti
ABD'li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da vereceği konseri iptal etti. Minaj, Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBTQ) topluluğuna destek amacıyla sahneye çıkmama kararı aldığını bildirdi
Amerikalı rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da vereceği konseri iptal etti.
Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBTQ topluluğuna destek amacıyla konseri iptal ettiğini belirten sanatçı, kararını şu açıklama ile duyurdu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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