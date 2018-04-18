ABD'li Pastör Brunson'un Avukatı: Müvekkilim Casus Değil

ABD'li Pastör Brunson'un Avukatı: Müvekkilim Casus Değil

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'den ısrarla serbest bırakılmasını istediği Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt müvekkilinin casus olmadığını ve dosyada suçlu olduğuna dair dellilerin bulunmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'den ısrarla serbest bırakılmasını istediği Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt müvekkilinin casus olmadığını ve dosyada suçlu olduğuna dair dellilerin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Euronews.com

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