ABD'li otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup viral oldu
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ABD'li otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup viral oldu

17.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:20
ABD'li otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup viral oldu

ABD'nin Virginia eyaletinde otizmli 19 yaşındaki Ryan Lowry'un iş başvurusu için işletme sahiplerine yazdığı "Bana bir şans verin" içerikli mektup sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

ABD'nin Virginia eyaletinde otizmli 19 yaşındaki Ryan Lowry'un iş başvurusu için işletme sahiplerine yazdığı "Bana bir şans verin" içerikli mektup sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Virginia eyaletinde 19 yaşındaki otizmli Ryan Lowry'un iş başvurusu için işletme sahiplerine yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu. Lowry'nin iş başvurusu için yazdığı mektupta  "Bana bir şans verin" mesajının yer aldığı ve mektubunda nimasyon veya BT alanında bir işle ilgilendiğini ve teknolojide gerçekten iyi, matematikte yetenekli ve hızlı öğrenen bir kişiyim. Senin gibi birinin bana bir şans vermesi gerekeceğini anlıyorum. Tipik insanların yaptığı gibi öğrenmiyorum. Söz veriyorum, eğer beni işe alır ve öğretirsen, bunu yaptığın için memnun olacaksın" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada yayınlanan mektuba170 bini aşkın beğeni yağdı.


- Abd
ABD'li otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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