ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
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ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ABD'li model Kylie Jenner, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Pembe peruğu ve iç çamaşırlarıyla poz veren Jenner'ın paylaşımına beğeni yağdı.

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
30.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:53

İki yıl üst üste Dünyanın En Genç Milyarderi unvanına layık görülen 22 yaşındaki ABD'li ünlü model Kylie Jenner'ın hesaplarda oynama yaptığı ortaya çıkmış ve gerçek servetinin 1 milyar dolar değil 700 milyon dolar olduğu öğrenilmişti. Söz konusu iddialara aldırış etmeyen Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PEMBE PERUĞU VE İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA POZ VERDİ

Instagram hesabında 183 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, pembe peruğu ve mini iç çamaşırlarıyla çekilen pozunu "En sevdiğim rengi tahmin edebilir misiniz" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin paylaşımı 7 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Öte yandan Jenner'ın paylaşımında parmaklarındaki elmas yüzükler dikkat çekti.

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
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