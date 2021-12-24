Son dakika gündem: ABD'li askeri gemi komutanından Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret - Haberler
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Son dakika gündem: ABD'li askeri gemi komutanından Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret

Son dakika gündem: ABD'li askeri gemi komutanından Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait USS Gravely askeri gemi komutanı Yarbay Corey Odom, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait USS Gravely askeri gemi komutanı Yarbay Corey Odom, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Gravely isimli askeri gemi liman ziyareti için Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirledi.

23-27 Aralık tarihlerini kapsayan ziyaret kapsamında Gemi Komutanı Yarbay Corey Odom, ABD Deniz Ataşesi Yüzbaşı Mark Dennison ve beraberindeki heyet Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı İçmeler Mahallesi'ndeki hizmet binasında makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Oktay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, komutanları ilçesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yarbay Odom, Marmaris'in doğal güzelliklerine hayran kaldığını bir aylık yolculuğun ardından Marmaris'in doğası, havası ve misafirperver insanlarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Ziyarette Başkan Oktay konuğuna, ABD'li komutanda başkana hediye takdim etti.

Son dakika gündem: ABD'li askeri gemi komutanından Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret

Son dakika gündem: ABD'li askeri gemi komutanından Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret

Son dakika gündem: ABD'li askeri gemi komutanından Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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