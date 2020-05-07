ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim yüzünden ölüyor
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ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim yüzünden ölüyor

ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim yüzünden ölüyor
07.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:01

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de bir hemşirenin anlattıkları durumun vahametini ortaya koydu. Hemşire, gözyaşları içinde ülkedeki korona ölümlerinin ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim yüzünden olduğunu anlattı.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. ABD'li Nicole Sirotek adlı hemşire ülkedeki korona ölümlerinin ihmallerden kaynaklandığını belirterek iki noktaya dikkat çekti: Ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim.

"EN UFAK OLAYDA HASTALARIN FİŞİ ÇEKİLİYOR"

ABD'nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs salgıyla mücadeleye destek vermek için New York'a giden Nicole Sirotek adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmallari anlattı.İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

"BİNLERCE KİŞİ İHMALLERDEN DOLAYI ÖLÜYOR"

Nicole Sirotek adlı hemşire, videoda ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD'de koronavirüs hastalarının "ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim" nedeniyle "öldürüldüğünü" iddia ederken "Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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