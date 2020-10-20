Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor
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Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor

20.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:20
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor

İşgal edilen topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlatan Azerbaycan, Ermenistan'ı cephede hezimete uğratıyor. Bölgeye giden New York Times gazetesinden Rus gazeteci, "Cephe hattında dayanılmaz koku var. Askerlerin cesetleri haftalarca ortalıkta duruyor" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan saflarından yıkım haberleri gelmeye devam ederken; New York Times gazetesi muhabiri Anton Troyanovsky Ermenistan cephelerinde ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiğini yazdı.

CESETLER HALA ORTADA DURUYOR

Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan cephesinden ağır kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir darbe alan Ermenistan cephesinde, ölen askerler cesetlerinin haftalarca bekletildiği ortaya çıktı. Ermenistan tarafından cepheyi ziyaret eden Troyanovsky, cephedeki durumu "Cephe hattında dayanılmaz koku var. Askerlerin cesetleri haftalarca ortalıkta duruyor" sözleriyle anlattı.

ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında üç hafta süren çatışmanın "şiddetli bir savaşa dönüştüğünü" yazan Troyanovsky Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'daki saldırılarda sivillerin hedef alındığını da kaydetti. Bölgede geceleri insanların korkunç patlamalar ve sirenler sebebiyle uyuyamadığını belirten Troyanovsky sivillerin binaların bodrum katlarında yaşamaya başladığını ifade etti.

Haber Yorumları (1)
ERMENİLERİ ALACAK ADAM YOK Kİ CEPHEDE: ermenileri alacak adam yok ki cephede
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