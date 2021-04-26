ABD Konsolosluğu önünde Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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ABD Konsolosluğu önünde Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

ABD Konsolosluğu önünde Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ile Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri tarafından protesto edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, Türk bayrağı ve dövizler taşıyarak ABD aleyhine çeşitli slogan attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Biden'in "soykırım" ifadesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, bunun hukuken de geçersiz olduğunu söyledi.

Türk milletinin her ferdi ve uluslararası hukuka saygı duyan herkesin, bu yasa dışı kararı ayaklarının altında çiğneyeceğini anlatan Çınar, "Amerika'nın sözde soykırım kararı alması yok hükmündedir. Korkmuyoruz. Arkamızda büyük mücadeleler ve kapı gibi mahkeme kararları var." dedi.

Güçlü bir devlet olan Türkiye'ye yönelik tehditlerin de ciddi olduğunu aktaran Çınar, "Türkiye'nin cevabı da ciddi olmalıdır. Türkiye'yi kuşatma girişimleri ortada olan ABD'nin saldırılarına verilecek yanıt lafla değil, eylemle olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Ferdi Tanhan da ABD'nin soykırım yalanını tanıyarak Türkiye'ye hücum ederek bütün Asya'yı tehdit ettiğini savundu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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