ABD Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen Jacob Chansley, Virginia Hapishanesine taşındı
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ABD Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen Jacob Chansley, Virginia Hapishanesine taşındı

05.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:23
ABD Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen Jacob Chansley, Virginia Hapishanesine taşındı

ABD Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen Jacob Chansley, Virginia Hapishanesine taşındı.

ABD Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen Jacob Chansley, Virginia Hapishanesine taşındı.

Kongre Binası baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley'in avukatı Albert Watkins, Washington'daki hapishanede organik yiyecek servisi yapılmadığı için müvekkilinin 9 gün yemek yemediğini iddia etti.

Ardından Chansley, Virginia'daki Alexandria Hapishanesine transfer edildi.

Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Virginia'daki Alexandria Hapishanesi görevlilerine, Chansley'e özel diyet için gerekli imkanların sağlanmasını emretti.

ABD Federal Polisi, yargıca Chansley'in taşınma isteğini iletmişti

Avukat Watkins, yargıca, Chansley'in geçen hafta Arizona'dan Washington'a nakledilmesinden bu yana 20 kilo verdiğini söylemişti.

Watkins, yaptığı açıklamada, "Kendini 'QAnon Şamanı' olarak adlandıran Chansley, organik yiyecek yemeyi şamanik inanç sisteminin ve yaşam tarzının bir parçası olarak görüyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Polisi, Yargıç Lamberth'e, Columbia Bölgesi Ceza İnfaz Kurumunun organik gıdayla beslenme kararını yerine getiremeyeceğini, bu sebeple Chansley'in taşınması isteğini söylemişti.

Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Mahkeme kayıtlarında Chansley, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta D.C.'ye gelmesi talebi üzerine Kongre Binası'na geldiğini söylemişti.

FBI, Chansley'i isyan sırasında çekilen ilginç görüntülerinden teşhis etmişti.

Chansley, elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyarak Kongre Binası'nın içine girip, Senato kürsüsüne oturmuştu.

Yetkililer, Chansley'in Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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