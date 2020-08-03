ABD, İsrail'den aldığı "Demir Kubbe" savunma sistemini nakletmek için kargo uçağı gönderdi
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ABD, İsrail'den aldığı "Demir Kubbe" savunma sistemini nakletmek için kargo uçağı gönderdi

ABD'nin, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin nakli için kargo uçağı gönderdiği belirtildi.

ABD, İsrail'den aldığı
03.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:15

ABD'nin, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin nakli için kargo uçağı gönderdiği belirtildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre, savunma sisteminin nakliyatı için dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberde, Demir Kubbe savunma sisteminin nakliyatı için gelen kargo uçağının çok sayıda askeri tır taşıdığı belirtildi.

ABD Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, 2019 yılının Şubat ayında yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

ABD ordusuna iki adet Demir Kubbe hava savunma sisteminin satın alınma işlemleri aynı yılın ağustos ayında yapılmıştı.

İsrailli şirket Rafael tarafından üretilen Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Kaynak: AA

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