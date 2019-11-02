ABD: IŞİD'in yeni lideri Kureyşi'yi araştırıyoruz

02.11.2019 20:08

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında istihbarat topladığını açıkladı.



Amerikan Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, "Terör örgütünde bir liderlik değişimi olduğunda, tehdide karşı mücadele edebilmek için en güncel bilgilere sahip olmak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Buna göre Amerikalı yetkililer, Kureyşi'nin örgüt içerisinde daha önceki rolünü belirlemeye çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle