ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı
10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırılarının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com