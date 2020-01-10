ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı
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ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı

Hazine Bakanlığı, 'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırılarının ardından 'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.


ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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